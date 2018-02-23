В Центральной клинической больнице проведена успешная операция годовалому мальчику, который проткнул живот вязальным крючком.

Как сообщает 1news.az, операцию провел детский хирург и уролог Фуад Гусейнов.

«Ребенок упал на крючок, родители оперативно обратились к нам. Ребенка немедленно положили на операционный стол. В ходе операции обнаружилось, что крючок проткнул тонкую кишку и разорвал кровеносные сосуды, что вызвало внутреннее кровотечение. Мы вытащили крючок, остановили кровотечение и зашили кишку.

Через два дня малыш здоровым был выписан домой», — отметил врач, подчеркнув, что родители должны быть более внимательными и беречь детей.