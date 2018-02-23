24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будут слабый туман и изморось. Подует южный ветер.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 7-11° тепла, в Баку ночью составит 3-5°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В отдельных местах будет туман. Подует слабый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-7° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 24 по 25 февраля слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.