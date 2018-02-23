Временный поверенный в делах Нидерландов был вызван в МИД Турции после принятия нидерландской Палатой представителей парламента резолюции о признании «геноцида армян» в Османской империи, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Sabah.

Ранее в четверг депутаты нижней палаты парламента Нидерландов практически единодушно утвердили резолюцию о признании «геноцида армян» — 142 голоса против трех. Турция осудила принятую Нидерландами резолюцию.

«Мы призываем нидерландских политиков пересмотреть их необъективное отношение к Турции и не политизировать историю», — отметил в письменном заявлении представитель МИД Турции Хами Аксой.