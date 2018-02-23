«С оползневой зоны на склоне Баил эвакуировано 97 семей, 4 дома обрушились, сегодня-завтра могут обрушиться еще 2 дома».

Об этом АПА сообщил заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

По его словам, первым решением Кабмина была эвакуация жителей из опасной зоны: «Из Резервного Фонда Кабинета Министров этим жителям были выделены деньги на аренду жилья. Решение Кабмина спасло 25 человек, которые жили в 4 обрушенных домах».

Что касается заключительного решения в связи с домами на оползневой зоне, А.Шарифов отметил, что проектные работы продолжаются: «Мы должны посмотреть, остановится ли оползневой процесс, как можно его предотвратить. Пока изменений нет. Но небольшие оползни продолжаются. Дома на оползневой зоне защищаются. Пока другого сказать невозможно. Дома, расположенные в оползневой зоне охраняются. Пока нельзя ничего сказать о сносе 97 домов, переселении всех жителей. Ведь переселить жителей 97 домов не легкая задача…»