После ареста одного из крупнейших наркобаронов Мексики, полицейские опечатали его дом. Что же они нашли внутри?

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Парочку вот таких вот не хилых пистолетов.

​Полуавтоматический Магнум 357 с массивной золотой рукояткой.

Коллекция оружия этого мужика переплюнула экспозиции большинства оружейных музеев мира.

Эта небольшая, но невероятно красивая вилла на холме полностью построена за деньги от наркотрафика!

​В этом доме есть даже рукотворная пещера с джакузи! Кто бы мог подумать!

Что еще? Коллекция экзотических животных, кстати, очень ухоженных. Большинство — хищники (пантеры, львы, тигры).

​ Подумать только: на одном земельном участке — целых 8 львов…

…и один очень редкий тигр.

На этом роскошь не заканчивается. На заднем дворе — бассейн.

Необычная коллекция произведений искусства; некоторыми из них добыты незаконным путем.

Больше пушек, чем ты когда-нибудь себе мог представить!

Предполагали, что в этой куче денег — около 18 миллиардов долларов, но после подсчета оказалось, что там — более 22 миллиардов зеленых!

​​Оружие прятали во всем доме вместе с огромным количеством боеприпасов. Как говорится, на всякий случай…

Пачки наличных — также в каждом уголке дома…

Например, чемодан, наполненный 100-долларовыми купюрами под завязку. В нем — полтора миллиона долларов.

​ Еще 18 таких чемоданов, полных денег, нашли по всему дому… Без сомнений, эти деньги предназначались для будущих наркосделок, возможно с колумбийцами.

Шкаф, в котором все наличные аккуратно сложены в пачки, и, опять-таки, все купюры — 100-долларовые.

Еще больше 100-долларовых купюр.

В каждой из этих пачек — 250 000 долларов (четверть миллиона долларов)! Также были обнаружены колумбийская и мексиканская валюты в огромных количествах, хотя для сделок предпочитают американские доллары.

В одном шкафу нашли даже китайские юани!

Пулеметы и пистолеты на фото, как и большинство коллекции, никогда не использовали по основному назначению.