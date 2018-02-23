После ареста одного из крупнейших наркобаронов Мексики, полицейские опечатали его дом. Что же они нашли внутри?

Парочку вот таких вот не хилых пистолетов.

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​Полуавтоматический Магнум 357 с массивной золотой рукояткой.

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Коллекция оружия этого мужика переплюнула экспозиции большинства оружейных музеев мира.

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Эта небольшая, но невероятно красивая вилла на холме полностью построена за деньги от наркотрафика!

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​В этом доме есть даже рукотворная пещера с джакузи! Кто бы мог подумать!

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Что еще? Коллекция экзотических животных, кстати, очень ухоженных. Большинство — хищники (пантеры, львы, тигры).

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Подумать только: на одном земельном участке — целых 8 львов…

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…и один очень редкий тигр.

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На этом роскошь не заканчивается. На заднем дворе — бассейн.

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Необычная коллекция произведений искусства; некоторыми из них добыты незаконным путем.

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Больше пушек, чем ты когда-нибудь себе мог представить!

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Предполагали, что в этой куче денег — около 18 миллиардов долларов, но после подсчета оказалось, что там — более 22 миллиардов зеленых!

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​​Оружие прятали во всем доме вместе с огромным количеством боеприпасов. Как говорится, на всякий случай…

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Пачки наличных — также в каждом уголке дома…

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Например, чемодан, наполненный 100-долларовыми купюрами под завязку. В нем — полтора миллиона долларов.

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Еще 18 таких чемоданов, полных денег, нашли по всему дому… Без сомнений, эти деньги предназначались для будущих наркосделок, возможно с колумбийцами.

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Шкаф, в котором все наличные аккуратно сложены в пачки, и, опять-таки, все купюры — 100-долларовые.

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Еще больше 100-долларовых купюр.

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В каждой из этих пачек — 250 000 долларов (четверть миллиона долларов)! Также были обнаружены колумбийская и мексиканская валюты в огромных количествах, хотя для сделок предпочитают американские доллары.

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В одном шкафу нашли даже китайские юани!

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Пулеметы и пистолеты на фото, как и большинство коллекции, никогда не использовали по основному назначению.

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Денег и ценностей, найденных в одном только этом доме, достаточно, чтобы полностью оплатить медицинскую страховку для всех жителей США в течение 12 лет! Подсчитано, что только в Мексике существует приблизительно 27 подобных домов. У наркоторговцев имеется столько денег, что по сравнению с ним арабские шейхи, сидящие на нефти, напоминают получателей социальной помощи. Благодаря своим деньгам они могут купить всё и всех: политиков, полицию, судей и т.д. Именно поэтому с наркоторговлей очень трудно бороться, сообщает morethanonelife.com.