Власти Ирана планируют создать национальную цифровую валюту, которая позволит снизить уязвимость государства к налагаемым США санкциям. Об этом пишет CCN со ссылкой на заявление министра информационных технологий и связи Ирана Мухаммеда Азари Джароми.

Министр заметил, что использование криптовалют широко распространено на международном уровне и Иран нуждается в разработке собственных механизмов для поддержания темпа развития с другими государствами.

По словам Джароми, реализация проекта будет осуществляться под руководством Почтового банка Ирана. В ближайшее время банковское учреждение объявит тендер на разработку криптоплатформы. Министр пригласил к участию в нем всех технических специалистов страны.