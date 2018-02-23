Азербайджан и Турция могут перейти на расчеты в национальных валютах во взаимной торговле уже в ближайшем будущем.

Как передает Репорт, об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

«Для Азербайджана и Турции очень важно использование национальных валют в торговле. В этой связи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиевдали соответствующие инструкции центробанкам своих стран. В настоящее время технические работы практически завершены», — сказал министр экономики Турции.

Министр подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Турцией укрепляются с каждым днем. Н.Зейбекчи особо подчеркнул в сотрудничестве между двумя странами такие крупные проекты как Трансанатолийский газопровод (TANAP), железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК), основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Он также выделил инвестиционные проекты Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Измире (Алиага), нефтехимический комплекс Petkim: «Турция поддерживает эти проекты как ни один другой проект. Эти факторы способствуют параллельному экономическому развитию обеих стран».

Он отметил, что в настоящее время ведутся обсуждения о свободной торговле между двумя странами.

Говоря о связях с Нахчыванской Автономной Республикой, министр отметил, что Турция предоставила особые привилегии Нахчывану. Он отметил, что все товары, производимые в Нахчыване, свободно перевозятся через границу: «Турецкая лира может использоваться в торговле между Нахчываном и Турцией. С учетом применяемых льгот цена производимой в Нахчыване продукции будет более конкурентоспособной».