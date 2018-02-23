Задержан мужчина, убивший в Шамкирском районе водителя такси.

Как сообщает Report, Искендеров Айваз Исмаил оглу 1993 г.р попросил предоставляющего услуги такси Арифа Юсибова 1954 г.р отвезти его на автомобиле марки «ВАЗ-2105» с государственным номерным знаком 21-BC-893 в село Ирмашлы. На почве спора из-за платы за проезд А.Искендеров нанес А.Юсибову ножевое ранение.

От многочисленных ножевых ран А.Юсибов скончался в больнице.

А.Искендеров сбежал, но был задержан сотрудниками полиции и привлечен к следствию.

По факту в прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК.