В Баку ночью лопнула водопроводная труба, несколько домов были затоплены.

Как сообщает Report, инцидент произошел в массиве 1А поселка Локбатан Гарадагского района. В результате около 10 участков при домах были затоплены.

Жильцы сообщили Report, что вот уже 14 лет водопроводная труба здесь регулярно портится. В результате, дороги становятся непроходимыми, дома заполняются водой.

Ночью владельцы домов освобождали участки от воды. Вытекающую из трубы воду остановили сотрудники ОАО «Азерсу». Жильцы сообщили, что сотрудники ОАО приостановили подачу воды из основной линии в три дома. Сейчас в домах не идет питьевая вода. В связи с этим неоднократно обращались в ИВ Гарадагского района и ОАО «Азерсу».

Проживающий на территории Афган Мамедов сообщил сотруднику Report, что эта проблема сохраняется несколько лет: «Сотрудники ОАО «Азерсу» поставили на место облома деревянные заплатки. Несмотря на это, вода все еще течет по дорогам. Нам 14 лет говорят, что починят трубу. Здесь мы за свой счет починили асфальтовое покрытие. Но из-за водопроводной трубы дороги стали непроходимыми. Утром детей мы ведем в школу через грязь. Когда подают воду, с одной стороны мы радуемся, с другой боимся. Потому что при подаче воды труба лопается, вода затопляет дома».

По словам жильцов массива, лопается основная труба. Главная причина этого непригодность трубы.

Из жильцов Гюльнара Агаева тоже сказала, что проблема сохраняется несколько дней: «На улицу не въезжают даже машины «скорой помощи». Вытекающая из трубы вода делают дорогу непроходимой».

Во время осмотра дворов нескольких домов в ходе съемки там были обнаружены маленькие озерца. Однако жильцы дома по следу, оставленному на каменном заборе, показали, что до съемок вода во дворах была высотой в 1-2 метра. Они раскопками пытались предотвратить вытекание воды из трубы. Направление течение было изменено.