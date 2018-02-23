Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт, комментируя возможный разворот Турции в сторону Ирана и России, заявила, что у Вашингтона «относительно крепкий» альянс с Анкарой.

Как передает РИА Новости, отвечая на вопрос, обеспокоены ли США, что Турция перемещается в сторону Ирана и России, Науэрт сказала, что «Турция является нашим партнером по НАТО».

«У нас определенно есть разногласия с турецким правительством. Но мы считаем, что у нас относительно крепкий альянс с ними. Это естественно, что они захотят отношений с другими правительствами, и мы не будем вставать между ними, я думаю, что мы уверены в наших отношениях с Турцией», — сказала Науэрт.