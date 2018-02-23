Новосибирский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката 51-летнего уроженца Азербайджана Шакира Алиева, приговоренного к пяти с половиной годам колонии строгого режима за похищение бывшего работодателя ради 5 млн руб.

Как сообщают российские СМИ, преступление произошло в Ленинском районе Новосибирска в декабре 2016 года. Как установил райсуд, рассматривавший уголовное дело, при организации похищения бизнесмена Шакир Алиев созвонился со своим знакомым, чтобы тот помог найти исполнителей. Но знакомый обратился в полицию.

После этого оперативники инсценировали похищение работодателя. Шакир Алиев был задержан, когда приехал в арендованную квартиру убедиться, что заказ исполнен.

В отношении азербайджанца было заведено дело об организации похищения человека и вымогательстве. Ленинский райсуд вынес обвинительный приговор в ноябре 2017 года.