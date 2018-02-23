Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, комментируя возможную сделку между Ираком и Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400, предупредила Багдад и другие страны о возможных последствиях в связи с принятые законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), передает РИА Новости.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил РИА Новости, что Сирия, Ирак, Судан и Египет являются возможными претендентами на покупку у России С-400. Посол России в Багдаде Максим Максимов в свою очередь сообщил, что с иракской стороны поступят новые заявки на закупки вооружений российских производителей, среди них, вероятно, ЗРК С-400.

Как заявила Науэрт, США говорят со странами по всему миру, включая Ирак о CATSAA, «о возможной ответной реакции» на закупку российского оружия. «Мы дали ясно понять многим странам, с кем мы работали. Я не знаю, является ли эта сделка, о которой вы говорите, уже подписанной или нет», — добавила представитель госдепа.

Ранее Науэрт заявляла, что, по оценкам Вашингтона, антироссийские санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) привели к тому, что российский ОПК не досчитался примерно трех миллиардов долларов. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в свою очередь заявил, что цифры госдепа США о якобы имеющихся потерях российского ОПК от санкций взяты с потолка.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за «значительные» транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что документ станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.