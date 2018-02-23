В Бинагадинском районе Баку произошла массовая драка с участием 20 человек.

Как передает Report, причиной инцидента стала утечка воды из жилого дома в поселке Ходжасан в соседский двор.

Пострадавшие в драке люди сообщили Report, что они были избиты соседями.

По их словам, живущий в частном доме в качестве квартиранта 25-летний Сафар Сафаров чтобы отметить свой день рождения пригласил семьи своих сестер к себе домой.

В ходе празднования к С.Сафарову пришел пожилой сосед и сообщил, что вода из его резервуара протекает к нему во двор. Несмотря на то, что С.Сафаров пообещал решить проблему, он столкнулся с грубым поведением своего соседа. Позже, пожилой мужчина собрав вокруг себя примерно 15-20 человек пришел к С.Сафарову и между ними произошла драка. В ходе массовой драки находящийся в гостях гражданин Турции Сельджук Йолдемир, беременная Севиндж Йолдемир и С.Сафаров получили различные телесные травмы. Раненые доставлены в Клинический медицинский центр № 1.

В связи с происшествием пострадавший гражданин Турции С.Йолдемир сообщил о случившемся в посольство своей страны.

Сотрудники 40 отделения Бинагадинского РУП в связи с происшествием задержали двоих в качестве подозреваемых.