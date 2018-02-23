Конгрессмен от штата Нью-Джерси Дональд Пейн, выступив в Конгрессе США с заявлением в связи с годовщиной 20 Января и Ходжалинской трагедией, почтил память жертв.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, конгрессмен Пейн в заявлении отметил, что проводившие в Баку мирную демонстрацию гражданские лица 20 января 1990 года подверглись нападению советской армии, в результате чего погибло множество людей.

Конгрессмен, почтив память жертв Ходжалинской трагедии, отметил важность увековечения памяти безвинно погибших людей.

Дональд Пейн в завершение отметил, что Конгресс США выражает почтение всем жертвам борьбы за свободу.