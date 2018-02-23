МИД Турции осудил решение парламента Нидерландов о признании т.н. «армянского геноцида». Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Строго осуждаем принятие парламентом Нидерландов резолюции о признании т.н. «геноцида армян», — говорится в заявлении МИД (цитата по «Тренду»).

Ранее сообщалось, что парламент Нидерландов принял резолюцию о признании т.н. «геноцида армян». В свою очередь временно исполняющая обязанности главы МИД страны Сигрид Кааг отметила, что правительство Нидерландов не последует примеру парламента. По ее словам, кабинет министров «будет продолжать проявлять сдержанность».

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции — Османская империя — совершила в 1915 году т.н. «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду т.н. «геноцида» в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.