Президент Палестины Махмуд Аббас госпитализирован в США, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного палестинского чиновника.
«Он в больнице, проходит обычные проверки», — сообщил источник.
Он не сообщил подробностей.
Президент Палестины Махмуд Аббас госпитализирован в США, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного палестинского чиновника.
«Он в больнице, проходит обычные проверки», — сообщил источник.
Он не сообщил подробностей.
Дата: 2018/02/22 23:31
Раздел: Мир
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