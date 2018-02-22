Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 22 февраля, принял глав и заместителей оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана, приглашенных на торжественный вечер по случаю Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайт президента РФ.

«У вас, как у людей в погонах, особое отношение к оружию, к армии, ко всей силовой составляющей государства. Вы как никто другой понимаете, насколько бережно нужно к этому относиться и как высоко ценится доверие в такой чувствительной области, как военное дело. Тех из вас, для кого 23 февраля является исторической датой, связанной с развитием вооруженных сил, я поздравляю вдвойне. Всем вам, вашим сослуживцам, вашим народам хочу пожелать всего самого доброго. А вам хочу пожелать успехов в обеспечении безопасности ваших государств», — отметил Путин.