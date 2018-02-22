Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II проходит курс лечения из-за воспаления лицевого нерва. Об этом проинформировала личный врач Патриарха Цисана Шартава.

Она отметила, что лечение уже дало результаты: Патриарх идет на поправку. «Лечение проходит в домашних условиях под наблюдением специалистов. До этого, в начале недели, Патриарху в клиниках Тодуа и Чапидзе провели соответствующие обследования и исключили другие возможные причины», — сказала она, добавив, что результаты анализов очень хорошие, передает Sputnik Грузия.