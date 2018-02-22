Ходжалы – место, где умерла человечность.

Об этом в четверг сказал выступивший на мероприятии, посвященном 26-й годовщине Ходжалинского геноцида, в муниципалитете Гызылджахамам города Анкара помощник президента Турции Ялчын Топчу.

Топчу отметил, что ни в коем случае не следует забывать о Ходжалинском геноциде.

«Слепой и глухой мир должен увидеть геноцид, совершенный против азербайджанцев в Ходжалы. Об этом геноциде должен знать весь мир», — сказал Топчу.

По его словам, все оккупированные азербайджанские земли рано или поздно будут освобождены и возвращены исконным владельцам.