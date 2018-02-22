Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об увеличении суммы персональной пенсии президента Азербайджана и внесении изменений в Указ «Об учреждении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики» от 11.06.2002 года.

Сумма персональной пенсии президента Азербайджана с 1 марта 2018 года установлена в размере 1450 манатов.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении суммы специальной стипендии для юных дарований и внесении изменения в распоряжение «Об учреждении специальной стипендии для юных дарований» от 13 сентября 1997 года.

С 1 марта 2018 года ежемесячная специальная стипендия для юных дарований, имена которых вписаны в «Золотую книгу» юных дарований Азербайджана, будет повышена с 300 до 400 манатов.

При этом Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячной стипендии за почетные звания и внесении изменений в распоряжение от 4 июля 2005 года «О предоставлении ежемесячной стипендии за почетные звания».

Размер ежемесячной стипендии с 1 марта 2018 года за почетное звание «Народный» установлен в размере 150 манатов, за почетное звание «Заслуженный» — 100 манатов.