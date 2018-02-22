Последние годы Линдси Лохан то и дело попадала в скандальные ситуации, находясь то в алкогольном, то в наркотическом опьянении.

Но на прошедшей Неделе моды в Лондоне актриса появилась в скромном одеянии, надев на голову чёрный хиджаб.

После показа актриса поболтала с представителем косметического бренда, который выпускает косметику для мусульманок, и рассказала ему, что пользуется только халяльной косметикой.

Знаменитость охотно позировала на фото с фанатами и принимала подарки от бьюти-брендов, после чего удалилась.

На вопросы о смене религии актриса отвечать отказалась, пишет «Лайф» со ссылкой на New York Post.

Напомним, что в 2015 году Лохан призналась, что начала изучать Коран. В прошлом году её поклонники заметили, что звезда удалила все записи из своего «инстаграма», оставив вместо них два слова — «Алейкум салам». Но тогда мать актрисы опровергла слухи о принятии ислама, объяснив это тем, что Линдси захотела отдохнуть от публичности и пересмотреть свою жизнь.