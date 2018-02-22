Временные перебои в подаче питьевой воды будут наблюдаться в Ясамальском и Насиминском районах Баку. Об этом, как сообщает Sputnik Азербайджан, заявил пресс-секретарь ОАО Azərsu Анар Джабраиллы.

По его словам, перебои в водоснабжении намечены в течение 12 часов. Причиной отключения воды станет присоединение новых водопроводов к магистральному трубопроводу. Ремонтные работы начнутся уже с вечера четверга 22 февраля и продлятся до 12:00 пятницы, 23 февраля. В связи с этим в ОАО попросили граждан, проживающих в этих двух районах, с пониманием отнестись к временным неудобствам.