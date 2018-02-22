Глава армянской делегации Эрмине Нагдалян традиционно оклеветала Азербайджан на заседании постоянного комитета в рамках 17-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ).

Она назвала незаконной изоляцию Армении от инфраструктурных проектов на Южном Кавказе.

Армянский депутат призвала ПА ОБСЕ, объявившую одним из основных принципов развитие международного сотрудничества, выразить отношение к подобной «несправедливой» позиции в отношении Армении, оставшейся в стороне от региональных проектов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ответ на это вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Азай Гулиев внес ясность в вопросы, озвученные депутатом от Армении.

Он указал, что заявления «НКР» или «парламент НКР» на такой авторитетной международной платформе как ПА ОБСЕ – свидетельство несерьезности.

«Ни одна международная структура не признает такую ​​организацию, и все это не что иное, как попытки ввести общественное мнение в заблуждение», — сказал он.

А.Гулиев указал, что через Азербайджан проходят международные транспортные и инфраструктурные коридоры.

«Официальный Баку неоднократно заявлял, что для присоединения Армении к этим проектам она должна освободить оккупированные азербайджанские территории и создать условия для возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли. Однако Армения по-прежнему продолжает свою оккупационную политику. Главная вина и ответственность в том, что Армения оказалась в стороне от региональных проектов, лежит не на Азербайджане, а на РА, которая на протяжении десятилетий продолжает держать под оккупацией азербайджанские территории», — сказал он.

А.Гулиев указал, что продолжающая держать под оккупацией азербайджанские земли Армения жалуется на то, что осталась в стороне от международных проектов. «Эта жалоба не имеет логической основы. Я призываю своих армянских коллег быть искренними. Очевидно, что вы здесь нападаете на Азербайджан в соответствии с инструкциями, которые получаете в Ереване. Однако это международное мероприятие не является площадкой для реализации этих инструкций, и я настоятельно призываю вас не нарушать деловую атмосферу на сессии», — сказал он.