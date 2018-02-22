Ушедший в отставку специальный представитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин выступил с определенными предложениями для Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщает АПА, выступивший с последним отчетом на зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене спецпредставитель сказал, что следует рассматривать 3 страны Южного Кавказа не в совокупности, а каждую в отдельности: «Все проблемы и вопросы, связанные с Нагорным Карабахом и прилегающими районами – ситуация в связи с Азербайджаном и Арменией – полностью отличается от ситуации в Грузии. Все эти три страны имеют разные подходы и цели. ПА ОБСЕ должна принять отличия, приостановить свой нынешний подход и рассматривать конфликты индивидуально».

К.Вигенин отметил, что в нынешней ситуации должность специального представителя носит формальный характер. По его словам, деятельность спецпредставителя ограничена ввиду ряда причин: «Ситуация в регионе не создает условия для инициатив и более широкого диалога. Все участники процесса отдают предпочтение лицу, который менее инициативен и менее активен. В регионе не и не будет полноценных связей и возможности посещать зону конфликта. Нет финансовой поддержки спецпредставителю, и все его расходы покрывает страна, которую он представляет. По этой причине в сложившейся ситуации должность спецпредставителя должна быть заморожена, а полномочия следует делегировать вице-президенту ПА ОБСЕ».