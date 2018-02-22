Заместитель главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Абдель Рахман ат-Тамими аль-Атаби аль-Джазрави уничтожен в Ираке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Mayadeenсо ссылкой на источники в разведслужбах Ирака.

По информации телеканала, заместитель лидера ИГ был убит в результате авиаудара. Местонахождение уничтоженного боевика не уточняется.

12 февраля телеканал Sky News Arabia сообщил, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади находится при смерти в одном из полевых госпиталей экстремистов на северо-востоке Сирии.

Формирования ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.