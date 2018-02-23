40-летний Эштон Катчер впервые решил поделиться шокирующими подробностями о своем разводе с Деми Мур. Вернее, о том, как он провел первую неделю после развода. Они расстались с Деми в 2011 году после 6 лет брака, а официально развелись в 2013 году. Так вот Эштон сразу же уехал в горы в штате Монтана, в маленький отель, далекий от цивилизации. Там он прожил ровно неделю, в течение которой ничего не ел и не пил, кроме зеленого чая. Не взял с собой ни компьютер, ни телефон. Ни с кем не общался. Под конец у него начались галлюцинации, но вместе с тем Эштон почувствовал, что освобождает свое тело и душу от пережитых страданий. Именно в те дни он приобщился и к искусству медитации.

Как пишет издание 7Дней, во время добровольной голодовки актер от руки в блокноте (единственный «гаджет», который он взял с собой) описал все свои любовные отношения. Честно и без прикрас. И написал всем женщинам письма. С сожалениями или просьбами простить его или с благодарностью. А уже потом, вернувшись в мир, напечатал письма на компьютере и отправил. Таким образом, он словно «избавился от своей старой палитры» и стал готов к новой жизни с чистого листа. Это было как очищение, как будто он «прошел все стадии курса анонимных алкоголиков» всего за несколько дней.

Эштон женился на подруге своей юности Миле Кунис в 2015 году и у них двое маленьких детей. Пара считается одной из самых крепких в Голливуде. Они ведут предельно замкнутый образ жизни и редко дают интервью. Эштон Катчер почти не снимается, поскольку занимается бизнесом — инвестирует деньги в перспективные технологические стартапы.