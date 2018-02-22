Российский десантник, старшина ВДВ Российской Федерации Асхаб Алибеков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прекратить агрессивную политику Москвы против Украины и остановить «потоки лжи» против Киева.

Об этом он заявил на своем видеоблоге в социальной сети YouTube, передает «УСН-1492News».

Алибеков утверждает, что ни для кого не является секретом гибель молодых российских солдат в ходе российско-украинского конфликта на Донбассе. Более того, среди военных об этом прекрасно знают, однако продолжают молчать, тогда как пропаганда на ТВ продолжает уверять об отсутствии войск РФ в конфликте на Востоке Украины.

Также он обвинил Путина в «разжигании ненависти» против «братского украинского народа», армии Украины и стремлении «уничтожить всю Россию».