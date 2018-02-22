В вышедшем накануне интервью кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина британской телерадиовещательной корпорации BBC он ответил на ряд вопросов, касающихся его взаимоотношений со столичными крупными бизнесменами и девелоперами. Так, в частности, выясняется, что средства на постройку социальной инфраструктуры в совхозе имени Ленина, которая ставится компартией в пример остальной стране, выделялись известным бизнесменом Аразом Агаларовым.

— В 1995 году первый «Твой дом» был построен на наших землях, которые мы достаточно дорого продали ему. А потом у нас было совместное предприятие — «Вегас». И там у нас было 10% доли, это был 2008–2009 год. Потом мы продали эти акции. Агаларов помог отремонтировать муниципальную школу — тогда это стоило 40 миллионов рублей, и это были большие деньги. Потом он ещё помогал строить стадион, детский сад, ясли.

Следует отметить, что агитационная кампания Павла Грудинина строится на концепции «социального оптимизма», который якобы царит в подконтрольном ему хозяйстве. Сам кандидат от КПРФ в своих публичных выступлениях неоднократно утверждал, что «уникальная школа», соответствующая всем «европейским стандартам», построена за счёт средств совхоза. Вот, в частности, об этом говорит сам Грудинин в сюжете, вышедшем на одном из федеральных телеканалов.

— В соответствии с Генпланом должны были построить новую школу, но вы знаете — школа школе рознь. И мы решили, что на детях экономить не стоит. Это все деньги коллектива совхоза имени Ленина, потому что бюджет нам никаких денег не предоставлял, и земельный участок и коммуникации, и всё, что вы увидели там в качестве оборудования, — всё это куплено на деньги коллектива совхоза.