Массовые убийства предпринимателей из Азербайджана обескуражили представителей азербайджанской диаспоры. Об этом пишет издание «Царьград».

Так, напомним, что раненный при покушении в Москве мужчина это предприниматель — выходец из Азербайджана Анар Алиев. О нем известно, что он является совладельцем точек быстрого питания.

При этом стоит учесть, что его случай не единичный. Так, азербайджанские бизнесмены говорят в один голос: в Москве им объявили войну — не на жизнь, а на смерть.

Немного хроники. 18 сентября в районе Бирюлево на Харьковском проезде расстреляли бизнесмена по продаже металла. Это был азербайджанец Рахман Алиев.

28 января в упор был расстрелян Махир Рустамов, гражданин Азербайджана. Его с огнестрельным ранением нашли на Славянском бульваре.

22 февраля на Чертановской улице в Москве киллер открыл огонь по автомобилю «Лексус», за рулем которого был 42-летний Анар Алиев. Сейчас он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Некоторые предполагают, что таким образом криминальные авторитеты пытаются поделить между собой участки, передает телеграм-канал Mash.