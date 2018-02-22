«Связанные с нагорно-карабахским конфликтом все вопросы остаются закрытыми в очень ограниченных кругах. Это понятно. Однако желаемый общественностью компромисс не служит подготовке решений».

Как сообщает АПА, об этом сегодня сказал выступивший во время презентации итогового отчета на зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене К. Вигенин.

В течение моей двухлетней интенсивной деятельности я добился успехов в доведении информации и мнений о ПА ОБСЕ на Южном Кавказе, в том числе информации по Южному Кавказу. Однако подвижек в связи с любым важным вопросом достигнуто не было. Мы также должны принять, что никакая другая структура и институт за последние два года не достигли заметных достижений в регионе.

Правда, относительный мир был достигнут. Но мое впечатление о нагорно-карабахском конфликте состоит в том, что международная общественность изменила свои амбиции, связанные с установлением устойчивого мира, только лишь для того, чтобы избежать войн. Это не является постоянным и должно измениться. ПА ОБСЕ может играть роль в этом вопросе. Однако это может произойти при создании условий в столицах конфликтующих стран», — отметил он.