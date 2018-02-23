Сайт kprf.ru предлагает вашему вниманию документальный фильм, разоблачающий предательскую деятельность Михаила Горбачева на высшем руководящем посту СССР.
Сайт kprf.ru предлагает вашему вниманию документальный фильм, разоблачающий предательскую деятельность Михаила Горбачева на высшем руководящем посту СССР.
Дата: 2018/02/23 0:04
Раздел: Бывший СССР
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