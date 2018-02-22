Опухоль мозга массой 1,8 кг удалили у мужчины хирурги в Индии.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на The Hindu, опухоль появилась у 31-однолетнего Сантала Пала три года назад и росла очень быстро. Ранее мужчина обращался в три больницы, но никто из врачей не хотел браться за операцию. Из-за опухоли он потерял зрение, но врачи надеются, что теперь оно вернется. Без вмешательства опухоль могла привести к полному параличу и повреждению мозга.

«Выздоровление — это вопрос времени, но самому пациенту уже ничто не угрожает, — сообщил нейрохирург Тримурти Надкарни. — Такие медицинские случаи чрезвычайно важны».

Врачи отмечают, что эта опухоль, вероятно, была самой крупной в мире. Шестичасовая операция состоялась еще 14 февраля в больнице Мумбая, но врачи опасались сообщать о ней, пока не удостоверились, что все прошло успешно.