В одной из воинских частей сепаратистов Нагорного Карабаха 22 февраля в 09:40 смертельное ранение получил военнослужащий Григор Егоян (1998 г.р.).
Как сообщают армянские СМИ, проводится расследование.
В одной из воинских частей сепаратистов Нагорного Карабаха 22 февраля в 09:40 смертельное ранение получил военнослужащий Григор Егоян (1998 г.р.).
Как сообщают армянские СМИ, проводится расследование.
Дата: 2018/02/22 15:45
Раздел: Важно
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