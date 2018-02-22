Бывший нападающий бакинского клуба «Кешля» Владимир Маковский пожизненно дисквалифицирован.

Как сообщает Report, причина связана с участием на договорных матчах, которые проходили в период, когда 41-летний специалист был тренером белорусской команды «Ислочь».

В связи с фактом Контрольно-дисциплинарный комитет и комитет по этическим вопроса Ассоциации «Белорусская федерация футбола» вынесла жесткие наказания.

Помимо Маковского, пожизненной дисквалификации подверглись 4 футболиста команды «Ошмяны-БГУФК», 2 игрока минского «Луча» и 1 спортсмен из «Гранита».

Бывший футболист Вячеслав Замара и тренер-администратор Юрий Сыроквашко («Луч», Минск) объявлены «нежелательными лицами».

Наказанию в виде дисквалификации на 2 года подверглись четыре футболиста «Луча», 3 — «Ислоча», директор «Луча» Дмитрий Карповский, его коллега в «Ошмяны-БГУФК» Денис Жбанков, также бывший профессиональный футболист Дмитрий Макар и бывший арбитр Станислав Савицкий.

Отметим, что в 2005-2006 гг. Владимир Маковский и его брат-близнец Михаил Маковский играли в команде «Интер».

Хотя 16 февраля М.Маковский был назначен главным тренером «Молодечно», спустя 3 дня его отстранили с указанного поста из-за прихода на встречу с болельщиками и журналистами в нетрезвом состоянии.