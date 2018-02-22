«Меры, принятые в Азербайджане в сфере борьбы с коррупцией, высоко оцениваются международными структурами».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Орхан Исаев.

По его словам, в отчете Международной организации прозрачности «Индекс восприятия коррупции» за 2017 год Азербайджан был оценен в 31 балл, занял 122 место среди 180 стран: «Хочу отметить, что, начиная с 2009 года, в отчетах этой организации наблюдалась позитивная динамика в показателях нашей страны. Несмотря на это, показатели за 2017 год не совсем точно отражают мероприятия, проведенные в нашей стране в сфере борьбы с коррупцией. Так, широкомасштабные институциональные и законодательные реформы, проведенные в Азербайджане за прошедшие годы, успешное выполнение проекта электронное правительство, а также расширение сфер деятельности и географии службы «ASAN» должны были обусловить значительный прогресс в показателях по нашей стране».

О. Исаев подчеркнул, что меры, принятые в сфере борьбы с коррупцией в Азербайджане, высоко оцениваются очень влиятельными международными организациями — Группой государств по борьбе с коррупцией (GRECO), Антикоррупционной сетью Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и соответствующими структурами ООН. Прогресс, достигнутый нашей страной в борьбе с коррупцией, выполнение рекомендаций, точное и профессиональное отношение к этой проблеме нашло отражение в отчетах этих организаций.