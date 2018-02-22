Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи предупредил, что Иран может выйти из сделки по ядерной программе Тегерана, если западные государства под давлением США будут отказываться от экономического сотрудничества со страной. Об этом он заявил, выступая в четверг в Королевском институте международных отношений, передает ТАСС.

«Я не думаю, что сделка сможет выжить в таких условиях. Если эта беспорядочная политика продолжится, если компании не будут работать с Ираном, мы не сможем соблюдать эту сделку, потому что она не будет нам выгодна», — сказал Арагчи.