Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин подал в отставку.

Как сообщает АПА, об этом он заявил сегодня во время презентации итогового отчета на зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене.

К.Вигенин отметил, что сегодня, в 12.00 по местному времени он подал президенту ОБСЕ Георгию Церетели обращение об отставке с должности спецпредставителя.

К.Вигенин сказал, что уход связан с его желанием использовать свои усилия в качестве докладчика Комитета по политическим вопросам и безопасности.

Подавший в отставку спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин подверг критике сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Выступивший сегодня во время презентации итогового отчета на зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене К. Вигенин сказал, что в сотрудничестве и координации с личным представителем действующего председателя ОБСЕ и сопредседателями Минской группы ОБСЕ были предприняты определенные усилия в связи с укреплением роли ПА ОБСЕ в регионе: «Но, сопредседатели несколько раз отвергли приглашения ПА ОБСЕ, а также предложения о неофициальной встрече для того, чтобы они представили информацию о своей деятельности. Для того чтобы поделиться с ними своим видением этих вопросов, и чтобы обговорить значимость повышения роли парламентариев в этом процессе, я смог встретиться с ними только один раз.

Мы пришли к согласию и впредь обмениваться информацией о своей деятельности, но никто серьезно не отнесся к этому.

Их деятельность все еще остается закрытой. Сопредседатели только в редких случаях распространяют пресс-релизы, содержащие мало информации».