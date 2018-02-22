Американские дипломаты и работники американских загранучреждений в Российской Федерации не будут допущены к наблюдению за предстоящими президентскими выборами в России, заявил «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Граждане США, которые включаются в состав миссии бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами, разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах президента Российской Федерации», — сказал Рябков.

«Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в Российской Федерации, то они не будут допущены к этому процессу с учетом того, что в ходе выборов в США в 2016 году сотрудникам российских загранучреждений в США в такой возможности было отказано», — добавил замминистра.

По его словам, «соответственно, вскоре после этого отказа МИД России официально уведомил посольство США в Москве о том, что на предстоящих у нас выборах дипломаты и сотрудники американских генеральных консульств в России допущены к наблюдению не будут».

«Но, еще раз повторяю, что это не относится к тем гражданам США, которые приедут к нам в рамках миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами», — подчеркнул Рябков.