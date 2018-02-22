Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает снижение инфляции в Азербайджане в 2018 и 2019 годах, следует из отчета агентства.

Как передает Тренд, согласно отчету, агентство ожидает, что в 2018 году инфляция в Азербайджане составит шесть процентов, а в 2019 году — пять процентов.

«Инфляция в Азербайджане по итогам января 2018 года составила 5,5 процента. Учитывая отсутствие давления на азербайджанский манат, мы ожидаем, что в ближайшие два года инфляция составит 5-6 процентов. Уверенность в стабильности обменного курса также снижает инфляционные ожидания. Учитывая перечисленные факторы, Центральный банк Азербайджана скорее всего продолжит смягчать денежно-кредитную политику, после февральского снижения процентной ставки с 15 до 13 процентов», — отмечают аналитики Moody’s.

Агентство также ожидает роста ВВП страны в 2018 и 2019 годах. Так, по прогнозам агентства, ВВП Азербайджана в 2018 году вырастет на 1,5 процента, а в 2019 году — на два процента.

Согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана, в 2018 году в стране ожидается инфляция на уровне шести-восьми процентов. Рост ВВП в текущем году, по прогнозам правительства, составит 1,5 процента. В 2017 году уровень инфляции в Азербайджане составил 12,9 процента, рост ВВП составил — 0,1 процента.