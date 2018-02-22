Главы железнодорожных ведомств Азербайджана и России Джавид Гурбанов и Олег Белозеров обсудили развитие перевозок и тарифы на них по направлениям Самур-Ахалкалаки и Самур-Астара.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги», распространенном в четверг.

Встреча главы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и руководителя «Российских железных дорог» состоялась в Вене в рамках бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520: Центральная Европа».

«В рамках встречи было обсуждено дальнейшее развитие западного участка международного транспортного коридора «Север-Юг», вопросы грузовых и пассажирских перевозок в направлениях Самур-Астара и Самур-Ахалкалаки, а также тарифные условия и прочие вопросы», — говорится в сообщении.

По словам Гурбанова, коридор «Север-Юг» является одним из приоритетных для Азербайджана международных транспортных проектов.

Азербайджанская сторона в кратчайшие сроки выполнила взятые на себя обязательства: на данный момент уже завершается строительство железнодорожной станции и разгрузочного терминала на территории в 35 гектаров в иранской Астаре. В ближайшие месяцы ожидается ввод в строй международной железной дороги Астара (Азербайджан) – Астара (Иран). На днях по этой линии уже был пущен прибывший из России первый тестовый состав из шести вагонов.

В свою очередь, Олег Белозеров высоко оценил проделанную азербайджанской стороной в рамках проекта «Север-Юг» работу. По его словам, необходимо мобилизовать все силы для привлечения грузопотока на этот маршрут.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн грузов.