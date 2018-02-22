22-го февраля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился в столицу Республики Беларусь город Минск.

В рамках визита, совершаемого по приглашению белорусского коллеги генерал-лейтенанта Андрея Равкова, предусмотрено участие Министра обороны Азербайджана в торжественной церемонии, посвященной 100-летию создания Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также встречи с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур этой страны.

Генерал-полковник З.Гасанов посетит также предприятия военно-промышленного комплекса Беларуси.