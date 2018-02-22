Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будут слабый туман и изморось. Подует северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 7-11° тепла, в Баку ночью составит 3-5°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем – 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В отдельных местах будет туман, в восточных районах – изморось. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.