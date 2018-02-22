Женщины укладывали асфальт по дождем, а хозяин магазинчика подсчитывал убытки..

Тот, кто назвал статистику Точной Наукой, наверное, был неучем. Или курил что-то не то, или пьян был – не знаю. Как, впрочем, и тот, кто назвал точной наукой гидрометеорологию.

Согласно блестящему высказыванию председателя лондонского общества фольклористов Ланга Эндрю, статистика для политика — все равно, что уличный фонарь для пьяного забулдыги: скорее опора, чем освещение. И это определение, пожалуй, на сегодняшний день самое лучшее.

Мы, средне-СТАТИСТИЧЕСКИЕ граждане страны, привыкли к тому, что данные Госкомстата, публикуемые в СМИ, чаще всего настолько далеки от реальности, что невольно прикрываешь рот рукой, загоняя обратно ненормативный крик души, ненароком рвущийся наружу. Но что поделать, Госкомстат тоже винить особо нет смысла, ибо все данные, поступающие в это ведомство, исходят из чиновничьих уст и отчетов (зачастую радужных), которые – опять же – руководствуются данными, полученными от своих замов и так далее. И все эти люди в кабинетах не утруждают себя проверками сведений, они составляют диаграммы и отчеты, выводя среднее арифметическое число, а потом всю эту информацию преподносят публике на блюдечке СМИ – с голубой каемочкой.

А потому в стране нашей и бездомных нет, и зарплаты высокие, и размер потребительской корзины в разы меньше, чем в реальном мире.

Но мы, закаленные реалом, уже привыкли к этим мелкостатистическим пакостям, и если кто-то пытается апеллировать данными Госкомстата, мы либо ядовито высмеиваем собеседника, либо приводим такие контраргументы, что бедняге еще долго приходится «зализывать раны».

Но, оказывается, что не всегда виновата статистика. Гораздо больший вред причинили горе-чиновники ИВ, во имя ее, статистики нашей родной.

Так, 21 февраля в районе ст.м. «Гара Гараев», по ул. Алиага Курчайлы, состоялось торжественное открытие районного отделения Статуправления, в связи с чем чиновники от местного ИВ распорядились как можно скорее благоустроить территорию. Распоряжение пошло в ЖЭУ, начальство которого заставило сотрудниц (да, читатель, это не опечатка) не только проложить асфальт (под дождем, кстати), но еще и побелить стены близлежащих около нового здания домов, елочки посадить. Кроме того, поступило распоряжение закрыть маленькую торговую точку, чтобы покупатели своими сетками-авоськами красоты открытия не поганили.

Сказано – сделано. Магазинчик закрыли, причем, не только не предупредив заранее владельца, но еще и никак не компенсируя ему убытки. И теперь хозяин объекта жалуется на тот факт, что торжественное открытие Статуправления влетело ему «в копеечку», он не может продавать свои товары, кроме того, в финансах ему никто потери не возместит.

Конечно же, этот прискорбный случай доказывает, что первый показатель «работы» наших чиновников – внешний лоск и дутое «благополучие». Но кто компенсирует человеку потерю прибыли? Кто возместит убытки? Госкомстат, во имя которого так старались женщины из ЖЭУ, асфальт прокладывая? Или чиновники районного ИВ, не проконтролировавшие – как именно холуи внешний лоск наводить? Во всяком случае, в цивилизованной стране предпринимателя (продавца) предупреждают о предстоящем событии и вежливо просят на время свернуть торговлю. А что сделали у нас? Пришли и закрыли. Без объяснений. А что там дальше будет — не их проблемы. Не сдохнет продавец, переживет. Кстати, по словам хозяина объекта, ему пока что не приказано открывать магазин в течении нескольких дней. Мужчина опасается, что торговлю придется свернуть.

Частный случай, скажете вы? Да, конечно же, частный — вопреки статистике, которая уравнивает все: и человеческие трагедии в том числе. И я ни сколько не сомневаюсь в том, что этот частный случай очередного унижения мелкого предпринимателя чиновники наши не сочтут из ряда вон выходящим, потому что все судьбы людские для них — не более чем среднестатистическая диаграмма.

Яна Мадатова