До 1 сентября текущего года узбекские власти обещают разработать закон, предусматривающий правовое регулирование использования электронных денег на территории республики, пишет Фергана.

Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, подготовкой предложений по данному законопроекту займутся Центральный банк, Министерство информационных технологий и коммуникаций, Министерство финансов, Министерство экономики и другие заинтересованные ведомства.

Легализация криптовалют – один из вопросов, включенных в «дорожную карту» по кардинальному совершенствованию системы информационно-коммуникационных технологий на 2018-19 годы. Кроме того, с 1-го июля текущего года начнет работу центру компетенции по технологиям блокчейна.