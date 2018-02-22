21 февраля, в Кишиневе была найдена мертвой в своей квартире популярная певица и модель Анастасия Чекати. 31-летнюю женщину зарезал ее муж, 34-летний дантист Алексей Митаки. Убив супругу, он выбросился из окна седьмого этажа.

Отметим, что Анастасия Чекати снималась в различных телепроектах и позировала для мужских журналов

Прибывшие полицейские и спасатели обнаружили в квартире дочь Анастасии и Алексея, которая родилась всего 20 дней назад. Младенец был жив. Малышку тут же отвезли в больницу.

Чекати начала свою карьеру в шоу-бизнесе, когда ей было 16 лет. Она стала популярна после того, как позировала для глянцевых мужских журналов — Playboy, Maxim, GQ. Анастасия снималась в музыкальных клипах, телесериале Las Ferbinti. Кроме того, участвовала в румынском телеконкурсе Euro Sexy и заняла там второе место. Чекати успела поработать на телевидении в Бухаресте и Дубае. Часто она снималась под псевдонимом Анастасия Чиа (Anastasia Cia).

С Алексеем Митаки она познакомилась немногим больше года назад — пришла к нему на прием в частную клинику. Алексей был известным в Кишиневе дантистом. В круг его постоянных пациентов входили молдавские бизнесмены, политики, знаменитости.

После знакомства с Анастасией Алексей развелся со своей женой Еленой, с которой у него был маленький сын. Митаки продолжал заботиться о ребенке.

Отношения дантист и модели развивались бурно. Митаки женился на Чекати. Она забеременела, но затем между супругами начались громкие ссоры. Алексей и Анастасия разъехались. В день трагедии Митаки пришел проведать новорожденную дочь…