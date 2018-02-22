Новая автомобильная дорога Баку-Губа-граница России будет платной.

Как передает АПА, об этом сообщил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов. «Эта 4-полосная дорога начинается от поселка Тагиев – с 43 км дороги Баку-граница России и охватывает расстояние в 208 км. Новая дорога будет платной».

Напомним, что 19 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиевподписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Губа-граница России. В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Баку-Губа-граница России из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в госбюджете 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено 150 млн. манатов.