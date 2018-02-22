Граждане Греции турецкого происхождения требуют ареста экс-главы МИД Греции Теодороса Пангалоса.

Как передает Тренд со ссылкой на турецкие СМИ, подобное требование связано с заявлением Пангалоса, который сказал, что «Самый хороший турок, это мертвый турок».

Также сообщается, что лидер турецкой партии «Дружба Равенство и Мир» (Dostluk Eşitlik Barış Partisi) в Греции Мустафа Аличавуш выдвинул иск в отношении Пангалоса.

По мнению Аличавуша, своим заявлением Пангалос угрожает безопасности 150 тысяч турок проживающих в Греции.