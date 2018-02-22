21 февраля в СМИ появилась информация о том, что владельцам 67 аварийных домов, находящихся в зоне оползня на Баиловском склоне в Баку, были выплачены средства за оплату аренды жилья сроком на один месяц. Людей предупредили о том, что их банковские карты будут готовы на днях, а потому аренду за первый месяц им выплатили наличными. В последующие месяцы сумма за оплату аренды будет поступать уже на банковские карты.

Накануне пресс-секретарь Kapital Bank Пярвиз Садреддинов заявил, что дата выплаты жителям средств на аренду жилья пока неизвестна.

«В большинстве случаев выплаты социального характера производятся через Kapital Bank, и данный случай не является исключением. В настоящее время работа ведется, и как только средства будут переведены, они будут выплачены жителям», — сказал Садреддинов.

Казалось бы, проблема решена, но на самом деле все гораздо прозаичнее: чиновники обнадежили людей суммой аренды размером в 260 манатов, но слова своего не сдержали: по словам жителей, семьи, состав которых насчитывает 3-4 человека, получили на руки всего лишь 100-150 манатов, семьи, насчитывающие 6 членов семьи, получили 250 манатов, а те семейства, в которых проживает восемь, девять и более человек – получили на руки 300 манатов.

Заместитель завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Сабаильского района Баку Исрафил Керимов заявил, что не проинформирован о сумме выплат на аренду, после уточнения дополнительная информация будет предоставлена в СМИ в самое ближайшее время.

Отметим, что ранее часть жителей оползневой зоны была размешены в школе №49, часть разместилась у родственников.

Конечно, хорошо, когда есть родственники, которые войдут в положение. Но остается открытым вопрос: что делать тем людям, у которых не такой возможности? Куда пойдет жить семья из 4 человек, если на руках всего лишь 100-150 манатов? Ведь пока что не известно, сколько на самом деле займет времени строительство домов для окончательного переселения граждан, чьем недвижимое имущество пострадало во время Баиловского оползня. И какие будут условия – опять – неизвестно пока что никому.

И тут, вероятнее всего, читатель задаст вопрос: снова критика? Государство-то ни при чем, оно не управляет стихией. А потому пусть спасибо скажут эти люди за хоть мизерную, но все же халявную арендную плату.

Но все же, если разобраться, очень даже при чем. Не сами же по себе эти строения из земли выросли, как сталагмиты, а значит, их кто-то строил. И этот кто-то, соответственно, разрешение на строительство в этой опасной зоне получал у государственного чиновника. И, думается, что не бескорыстно это разрешение выдавалось.

В народе это место именовалось «Шанхаем»

Стоит отметить, что частные дома на Баиловском склоне, в основном, построены малообеспеченными людьми и вынужденными переселенцами. Построенные в короткие сроки одноэтажные дома являются незаконными строениями, Согласно информации, они не имеют глубокого фундамента и прочного основания, а потому такие сооружения практически не оказывают влияния на оползневые процессы. Но, тем не менее, оползневому процессу их присутствие не помешало, и они были стерты с лица земли во время его активизации.

По предварительному заключению, предоставленному привлеченными к исследованиям зарубежными специалистами, происходящие в оползневой зоне процессы не связаны с внешними факторами, а являются проявлением активной фазы тектонических процессов. Для предотвращения углубления опасных процессов готовится пакет предложений, который будет представлен государственным структурам.

Очень многие склонны считать, что активизацию оползневого процесса спровоцировало активное строительство, которое ведется в последние годы в пос. Баилова.

Тем не менее, предварительное заключение зарубежных специалистов опровергает оценки причин, приводимых некоторыми структурами, утверждающими, что к оползню привело ведущееся в этой зоне строительство и иные внешние факторы. Большая часть строений на Баиловском склоне — одноэтажные дома легкой конструкций, а ближайшие многоэтажные здания находятся на расстоянии 5-6 километров от опасной зоны, и их строительство велось на основании официального разрешения МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов и Госкомитета по архитектуре и градостроительству.

Взялись за ум?

Не так давно сайт Minval.az информировал читателей о том, что в Азербайджане усиливаются меры по определению оползневых зон и ограничению строительных работ на этих территориях. Соответствующие меры утверждены решением Кабинета министров страны.

Согласно решению, в бумажном и электронном виде будут утверждены координаты оползневых зон в Баку и на Абшеронском полуострове, выявленные в результате исследований министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии и природных ресурсов страны.

Соответствующие местные органы исполнительной власти должны согласовать с МЧС и Минэкологии подготовленные проекты, которые предусматривают инженерные работы на основе существующих строительных норм и правил.

Кроме того, МЧС и органам исполнительной власти поручено остановить строительные работы в оползневых зонах, за исключением вышеуказанных проектов и дважды в год информировать Кабмин об исполнении поручения.

Также Государственный комитет градостроительства и архитектуры в этом году должен подготовить новые нормативные документы с целью усовершенствования строительных норм и правил и обеспечить их согласование с МЧС, Минэкологии и другими организациями.

Минэкологии поручено продолжить до конца 2015 года исследования по выявлению оползневых зон на Абшеронском полуострове и других территориях страны, подготовить соответствующие карты и предоставить их на утверждение в Кабмин.

Ранее вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов сообщил, что в ближайшее время будет принято решение о том, чтобы земельные участки, расположенные в оползневых зонах, не передавались в использование.

Зых, Масазыр… Кто следующий?

Стоит отметить так же, что на Абшеронском полуострове из-за антропогенных и техногенных действий много очагов оползневых зон, которые с наступлением сезона активизируются.

В карту оползневых зон, расположенных на Абшеронском полуострове, включены 12 территорий, расположенных в восточной, западной и южной части полуострова.

На карте изображены не только территории, где уже происходил оползень, но и те зоны, где оползень возможен. При этом самыми опасными территориями являются Зых, Масазыр и другие (какие именно – остается загадкой).

В настоящее время ведется работа по подготовке карты оползневых зон республики.

P.S. Руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанова заявил СМИ, что в связи с оползнем на Баиловском склоне в Баку следственное управление Прокуратуры Баку возбудило уголовное дело по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Но вот только накажут ли на самом деле тех чиновников, которые продавали разрешения на незаконное строительство? Или стрелочниками окажутся те, кто строил? Как говорится, поживем – увидим.

Яна Мадатова