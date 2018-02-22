Сегодня на территории села Зухул Гусарского района была проведена церемония установки первых пограничных знаков на азербайджано-российской границе.

Как сообщает АПА, на церемонии присутствовали делегации Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики и Пограничной службы ФСБ России, члены Госкомиссии по делимитации и демаркации государственных границ между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

После установки первых пограничных знаков на азербайджано-российской границе выступили начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев, замминистра иностранных дел, председатель Госкомиссии по делимитации и демаркации государственных границ между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Халаф Халафов, председатель от России в Госкомиссии по делимитации и демаркации государственных границ между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Вадим Постнов, глава делегации Пограничной службы ФСБ России, генерал-лейтенант Алексей Буеров.

Было отмечено, что работа по демаркации госграницы будет успешно завершена в ближайшее время.