Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля вручил председателю Совета аксакалов, депутату Милли Меджлиса Фаттаху Гейдарову орден «Истиглал».
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля вручил председателю Совета аксакалов, депутату Милли Меджлиса Фаттаху Гейдарову орден «Истиглал».
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Дата: 2018/02/22 11:45
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
346
Министры были приглашены на торжественный вечер по случаю Дня защитника Отечества в Государственном Кремлёвском дворце
Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в четверг принял министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева, говорится в четверг в сообщении
Курить можно только в особо отведенных местах и местах со специально установленным знаком
«Банишевский — конечно же, легенда»…
По его словам, все оккупированные азербайджанские земли рано или поздно будут освобождены и возвращены исконным владельцам
От Navigator Business Awards
К временным неудобствам населению следует отнестись с пониманием
Глава государства проявляет заботу о талантах
Депутат Азай Гулиев внес ясность в вопросы, озвученные депутатом от Армении